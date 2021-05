Adolescente é detido por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Flagrante aconteceu no bairro Cidade Nova; infrator foi liberado ao responsável e responderá com medidas socioeducativas

Guardas encontraram 25 porções de maconha, de dois tipos, mais nove porções de cocaína - Foto: Divulgação - GCM

Um adolescente de 16 anos foi flagrado por volta das 19h40 pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste com porções de maconha e cocaína, além de um valor em dinheiro, na Praça Angelo Benith, no Cidade Nova. Ele foi levado ao Plantão Policial e liberado a um responsável.

Segundo divulgado pela GCM, uma equipe patrulhava a praça, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando o adolescente, que foi visto com uma sacola plástica em mãos, correu ao notar a presença dos guardas, jogando a sacola embaixo de um veículo estacionado.

Ele foi detido na Rua Maceió, e não tinha nada de ilícito em sua posse. Contudo, na sacola os guardas encontraram 25 porções de maconha, de dois tipos, mais nove porções de cocaína e R$ 221.

Os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos e apresentados no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, assim como o adolescente. Ele foi liberado a um responsável, e deve se apresentar ao fórum local, onde serão tomadas as medidas socioeducativas, segundo divulgou a GCM.

OUTRO CASO

Duas pessoas foram detidas pela posse de entorpecentes na Avenida Tiradentes, em Santa Bárbara, pouco antes de meio-dia deste sábado (29). Elas levavam uma porção de maconha, cujo peso não foi especificado.

Uma equipe patrulhava a avenida, segundo divulgou a corporação, quando visualizou um veículo Volkswagen Gol, e percebeu que o motorista reduziu a velocidade ao avistar os policiais.

Durante busca veicular, foi localizada no interior do veículo uma porção de maconha. Questionados, os dois ocupantes do carro nada disseram. Eles foram apresentados no Plantão Policial, onde foram liberados após os trabalhos cartorários.