Adolescente é detido pela sexta vez por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Guarda Civil Municipal deteve adolescente em mata do Jardim Santa Fé, região do Frezzarin

Foram apreendidas 30 porções de maconha, nove microtubos de cocaína e seis pedras de crack - Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara/Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve na tarde de quinta-feira (20) um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Ele contou que já foi surpreendido na prática outras cinco vezes. O menor foi apresentado à Polícia Civil, que registrou o caso e o liberou.

De acordo com informações da Guarda Civil, durante um patrulhamento pelo Jardim Santa Fé, na região do Frezzarin, o suspeito foi visto parado na rua segurando uma sacola plástica. Ao notar a aproximação da equipe, ele correu para uma área verde e foi seguido pelos guardas.

Por conta da intensidade da mata naquele local, o adolescente não percebeu que estava sendo acompanhado e deitou no chão para tentar se esconder. Nesse momento, ele foi abordado pelos guardas, que encontraram com ele 30 porções de maconha, nove microtubos de cocaína e seis pedras de crack, além de R$ 140 em dinheiro.

Questionado, ele confirmou que era responsável pela venda de drogas naquele horário e contou já ter sido flagrado na prática criminosa em outras ocasiões. A mãe do adolescente foi notificada e ele foi apresentado ao plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, como não houve violência, foi decidido pelo registro do caso e liberação do adolescente à responsável. As drogas e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.