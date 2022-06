Adolescente é apreendido com porções de maconha e crack em Santa Bárbara

Maconha e crack foram apreendidos com adolescente – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com porções de maconha e crack em Santa Bárbara d´Oeste, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Após prestar depoimento, ele foi liberado à mãe.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 17h30 os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando viram o menor em atitude suspeita. Ele, ao ver a viatura, tentou fugir, mas foi abordado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o adolescente estavam 86 porções de maconha, sendo três do subtipo haxixe e 17 colombiana, e 38 pedras de crack, além de R$ 20, provenientes do tráfico.

Ele foi levado ao plantão policial do município, ouvido e liberado à mãe. As drogas foram apreendidas.