Adolescente é apreendido após agredir namorada

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no início da manhã deste domingo (17) no bairro São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste, após agredir a namorada, de 26 anos. A jovem ficou com diversos ferimentos no rosto e braços.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Conforme informações da PM (Polícia Militar), por volta das 6h10 deste domingo, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Os primeiros relatos eram de que o marido estava agredindo a mulher com chutes e socos na frente de uma criança.

Ao chegarem ao local, na Rua Americana, os policiais avistaram a vítima no portão da residência. Ela tinha diversos hematomas no rosto e pelo corpo. Ela alegou que foi arrastada pelo namorado na calçada, além de ter sido atingida com socos e chutes. A jovem informou os policiais que o agressor estava dentro da casa.

A equipe entrou na residência e localizou o adolescente no quarto. Segundo o registro policial, foi necessário uso de algemas, já que ele resistiu à abordagem e estava bastante agressivo, aparentando estar alcoolizado. Ele recebeu voz de apreensão por violência doméstica e foi levado à delegacia de plantão, onde ficou apreendido. A vítima foi levada ao pronto-socorro Edison Mano.