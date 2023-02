Adolescente de 17 anos usa faca para ferir pescoço do namorado

Uma adolescente de 17 anos usou uma faca para ferir o pescoço do namorado durante uma briga, na madrugada desta segunda-feira (20), em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima, um jovem de 19 anos, foi atendida no Pronto-Socorro Afonso Ramos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência no Jardim das Orquídeas. No local, o jovem contou que discutiu com a namorada e ela usou uma faca para ferir seu pescoço. A adolescente disse que foi ofendida por ele e negou a agressão, mas sua própria mãe, que estava no local, confirmou que a filha machucou o namorado com a faca.

O jovem foi levado ao pronto-socorro, mas, após passar por atendimento, foi embora e não foi apresentado ao plantão policial. O caso foi registrado como lesão corporal e a adolescente foi liberada à mãe.