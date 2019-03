Adolescente de 16 anos é flagrado vendendo drogas

Um adolescente de 16 anos foi flagrado vendendo drogas na Rua Rafard, no bairro São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 15h deste sábado, dia 02. Com ele, a PM (Polícia Militar) encontrou uma porção de maconha, duas pedras de crack e mais três porções de cocaína, além de mais R$ 184 em dinheiro.

O policiais chegaram ao local durante a patrulha pelo bairro, após denúncias de que uma pessoa estava realizando a venda de drogas na Rua Rafard. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a pessoa descrita – um adolescente de 16 anos – sentada debaixo de uma árvore. Ao avistar a viatura da PM, o jovem tentou se esconder dentro da casa onde reside.

No entanto, ele foi abordado e com ele os policiais encontraram uma pedra de crack e R$ 184 em dinheiro, além de um celular. Ele assumiu que estava vendendo a droga e que havia mais material ilícito dentro de casa. Os policiais averiguaram o local e acharam três porções de cocaína e uma de maconha em cima do guarda-roupa. A maconha, segundo o jovem, seria para consumo próprio. Aos policiais, ele disse que o dinheiro encontrado era fruto da venda de guardanapos.