Adolescente de 13 anos pega carro e bate em três veículos estacionados em SB

Automóvel que o menino dirigia foi apreendido por estar com o licenciamento vencido

Um adolescente de 13 anos causou um acidente de trânsito com quatro veículos na noite deste sábado (08), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era o motorista de um dos carros, o qual pegou sem autorização, e que colidiu contra outros três, que estavam estacionados. Não houve feridos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 22 anos saiu com o adolescente para ir até uma barbearia na região da Cidade Nova. Ele estacionou seu veículo, um Gol prata, e foi até o estabelecimento, deixando a chave no contato.

O adolescente, que resolveu esperar do lado de fora, pegou o carro sem permissão para dar uma volta no bairro. Foi nesse contexto que ele colidiu contra outros três veículos que estavam estacionados: um HB20, um Voyage e um Logan.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O proprietários dos automóveis estavam na igreja durante o ocorrido e, ao saírem, se depararam com os envolvidos, que aguardavam para dar satisfação. Eles acionaram o seguro, pois seus carros sofreram danos, e não compareceram à delegacia para prestar queixa. Toda a ocorrência foi atendida pela Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta das 20h30.

O adolescente e o homem de 22 anos foram liberados, mas o Gol, que estava no nome da esposa do responsável, ficou apreendido por estar com o licenciamento vencido.