Adolescente consegue fugir de agressão sexual em Santa Bárbara

Uma adolescente de 16 anos conseguiu fugir de uma agressão sexual, na noite desta quarta-feira (27), em Santa Bárbara d’ Oeste. O suspeito escapou da PM, entretanto, deixou a moto que usava para trás. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, por volta de 22h, a adolescente trafegava pela rua Araçatuba, no Planalto do Sol, quando foi abordada por um homem em uma motocicleta CBX 250 Twister.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois, de acordo com a vítima, o agressor lhe fez ameaças de morte, dizendo que era do “partido” e se ela não subisse no veículo a mataria. Ele também a beijou a força.

Na sequência, a jovem afirmou ao motociclista que eles poderiam ir até a casa da avó dela que era próximo de onde estavam. O homem aceitou, desceu da moto e, durante o trajeto, a adolescente conseguiu pedir ajuda a populares.

Com a situação, o motociclista fugiu a pé e deixou a moto para trás. A PM foi chamada e encaminhou a vítima ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência de importunação sexual. A moto foi apreendida.

As investigações são conduzidas pela Polícia Civil e, até a publicação desta reportagem, o agressor não tinha sido identificado.