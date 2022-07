ADN Construtora inaugura plantão e decorado para lançamento do Parque das Acácias

O Parque das Acácias é um condomínio-clube que deverá ser 100% vendido em tempo recorde - Foto: Divulgação

A ADN Construtora realizará neste sábado (30), a partir das 9 horas, o evento de inauguração do Plantão de Vendas e decorado do Parque das Acácias, o primeiro e mais completo condomínio-clube de Americana e região. O plantão está situado na Av. São Paulo, 629, em Santa Barbara D’Oeste, divisa com Americana, e estará aberto aos interessados em conhecer o mais esperado lançamento da cidade e em realizar o sonho do apartamento próprio.

Quadra de beach tennis será a atração dos moradores que gostam de praticar esportes e exercícios funcionais – Foto: Divulgação

O Parque das Acácias terá um investimento de R$ 100 milhões e irá surpreender os futuros moradores com todos os atributos de lazer oferecidos que vão desde academia fechada, quadra de beach tennis, até piscina, área com churrasqueira e muito mais.

“A partir de agora, os moradores de Americana terão uma excelente opção de morar com muito conforto e qualidade de vida, em um condomínio completo, no Carioba. O Parque das Acácias tem tudo para ser 100% vendido em tempo recorde e por isso quem estiver buscando um apê em Americana, essa é a melhor oportunidade”, destaca o gerente regional, Willian Gazeta.

Moradores poderão desfrutar da academia fechada, piscina adulto e infantil, espaços gourmet, bicicletário e playground – Foto: Divulgação

Diferenciais e vantagens

O empreendimento será um condomínio-clube localizado no bairro Carioba, ao lado dos principais condomínios, uma das regiões mais desejadas e privilegiadas da cidade, com fácil acesso ao centro e às principais rodovias.

Serão 520 apartamentos e todos com 2 dormitórios, sacada e acesso por elevadores, com a segurança de uma portaria 24 horas, loja de conveniência, vários espaços de convívio social, vagas cobertas disponíveis para algumas unidades e uma vaga de apoio para Uber ou taxi, algo inédito em condomínios fechados.

Além de todas as vantagens em morar em um empreendimento no padrão ADN, que é referência no mercado da construção, Willian destaca a valorização do imóvel. “Todo cliente ADN sabe que seu imóvel terá valorização, porém o Parque das Acácias tende a se valorizar mais rápido devido a quantidade de atributos e por ser um empreendimento diferenciado em relação aos existentes na cidade e na região”.

Serviço

Evento de Lançamento do Parque das Acácias – ADN Construtora

Data: 30/07 (sábado)

Horário: a partir das 9h00

Local: Av. São Paulo, 629, Jardim Dona Regina, esquina com a Av. Alfredo Contatto, 1030 – Santa Barbara d’Oeste/SP.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.