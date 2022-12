Acusado de matar três em Santa Bárbara vai a júri

Os corpos foram encontrados abandonados no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, e no Parque da Liberdade, em Americana

A Justiça determinou que o acusado de matar três pessoas, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, vá a júri popular. O crime ocorreu em fevereiro deste ano. Bruno Ferreira de 26 anos, está preso. A data do julgamento ainda não foi definida.

Bruno vai responder pela morte de Afonso Silva de Souza e Matheus Breendel Santana da Cunha, ambos de 26 anos, e Willian Lopes Pereira, de 30 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles foram mortos a tiros.

Dois corpos foram achados no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara – Foto: Arquivo / Liberal

Willian foi morto após uma briga de bar, e Afonso e Matheus, depois, pois tinham testemunhado a execução do primeiro. Os corpos foram encontrados abandonados no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, e no Parque da Liberdade, em Americana.

O suspeito das mortes vai responder aos crimes preso. Na decisão que mandou Bruno a júri popular, dada no último dia 16 de dezembro, o juiz do caso enfatizou que o manterá em reclusão porque a perícia em um celular achado na cela do acusado apontou sua intenção de fuga.

Em nota, os advogados de defesa André Leonardo Quilles, Mariane Campos da Silva Bacchin e Gustavo Henrique Pires afirmaram que todas as testemunhas ouvidas na instrução processual se contradisseram e que a única testemunha ocular afirma que viu o atirador somente de costas e que ele não foi reconhecido.

Os defensores afirmaram ainda que não irão recorrer da decisão de pronúncia, uma vez que isso apenas adiaria o julgamento e manteria o cliente preso por muito mais tempo.