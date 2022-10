Acusado de matar jovem em chácara é condenado a 21 anos em Santa Bárbara

Akauane Liandra Rodrigues, de 21 anos, foi morta com um tiro pelas costas em uma festa no Cândido Bertini 3, em outubro de 2020

Defesa de Adriano afirmou que irá recorrer da decisão, mas devido a pena e outra condenção por tráfico, ele deverá aguardar o recurso preso - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Acusado de matar a jovem Akauane Liandra Rodrigues, de 21 anos com um tiro nas costas, Adriano Alves, de 38 anos, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado, após júri popular que ocorreu nesta segunda-feira (3) no Fórum de Santa Bárbara d’Oeste. Advogado de defesa afirma que irá recorrer, mas devido à pena e por já ter sido condenado a 18 anos de prisão por tráfico, Alves seguirá preso.

Segundo a sentença, proferida pela juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro, Alves foi condenado por homicídio por motivo fútil, perigo comum, erro na execução e calamidade pública (por ter ocorrido no pico da pandemia de Covid-19), o que foi visto como uma vitória pelo promotor do caso, Rodrigo Aparecido Tiago, que afirmou ter ficado satisfeito com a decisão do júri.

Já o advogado de defesa, Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, havia solicitado aos jurados para que seu cliente fosse absolvido, alegando não existir provas de que ele seria o responsável pelo disparo. Devido ao revés no julgamento, o advogado já afirmou que irá recorrer da decisão e pedir um novo julgamento.

“Vamos pedir que seja anulado o reconhecimento fotógráfico [do réu] e anular as provas que foram realizadas posteriormente. Além de requisitar um novo julgamento, para que possa ter a diminuição da pena. Vamos contestar também o agravante de calamidade pública”, afirma.

O promotor tinha relatado que algumas testemunhas indicaram medo de Alves, que seria membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A mãe e a atual esposa do réu, que estavam presentes no júri, disseram que ele não teria envolvimento com a facção criminosa e também não tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

“Atribuíram uma responsabilidade sobre as drogas que não era dele. Não merece tudo o que está acontecendo”, relatou a companheira do réu.

CASO. O assassinato teria acontecido durante uma discussão entre Akauane e outra jovem, não identificada pela polícia, durante uma festa particular que ocorria em uma chácara no Cândido Bertine 2, em Santa Bárbara, em outubro de 2020.

Adriano tentou atirar contra essa outra jovem, mas acertou sua acompanhante. Akauane chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu ao ferimento. Ela já chegou sem vida na unidade de saúde.

Alves foi preso em janeiro de 2021, pela PM (Polícia Militar), após ser surpreendido em uma casa na Cidade Nova.