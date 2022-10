Acusado de matar jovem durante festa vai a júri popular nesta segunda-feira

O júri popular do acusado de matar a jovem Akauane Liandra Rodrigues, de 21 anos, acontece nesta segunda-feira no Fórum de Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi baleada nas costas em uma festa particular que ocorria em uma chácara, no bairro Cândido Bertine II, em Santa Bárbara, em outubro de 2020.

O réu é Adriano Alves, de 38 anos, com quem a jovem mantinha um relacionamento. Ele alega que atirou nas costas da vítima por engano. Alves foi preso em janeiro de 2021, pela Polícia Militar, após ser surpreendido em uma casa, no bairro Cidade Nova, na mesma cidade, onde também foram encontradas drogas.

Akauane Liandra Rodrigues foi morta em 2020 – Foto: Reprodução

O advogado Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, que defende o réu, preferiu não antecipar a tese que apresentará no julgamento. “No momento, tendo em vista a proximidade do júri e a complexidade do caso, prefiro não me manifestar”, diz o defensor.

O assassinato teria acontecido durante uma discussão entre Akauane e outra jovem, não identificada pela polícia. Adriano tentou atirar contra essa outra jovem, mas acertou sua acompanhante. Akauane chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana, mas não resistiu ao ferimento. Ela já chegou sem vida na unidade de saúde.

Durante as investigações sobre o assassinato, policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) também descobriram que o réu era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na casa dele, durante o cumprimento de mandados de busca relacionados ao assassinato, os agentes apreenderam 6 kg de cocaína, pasta base e crack, milhares de microtubos para acondicionar droga, substâncias usadas para misturar o entorpecente, além de uma pistola calibre 380, com numeração raspada.