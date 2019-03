Acusado de matar esposa asfixiada vai a júri em agosto

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para o dia 1º de agosto o julgamento, pelo Tribunal do Júri, de Marcelo da Silva, acusado de asfixiar a própria mulher na frente do filho, na época com seis anos.

Ana Paula Zorzenon Queiroz da Silva, de 28 anos, foi asfixiada e deixada desacordada na Rodovia Rodolfo Kivitz, que liga Santa Bárbara a Nova Odessa. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu dois dias depois no Hospital Municipal de Americana. Foto: Reprodução

O crime ocorreu em novembro de 2013. O garoto fugiu e ligou para um tio que o buscou na estrada e levou a mulher, ainda viva para o hospital. Desde então, o réu só prestou um depoimento sobre o caso, ainda na fase de investigação, e desapareceu. A prisão preventiva dele foi decretada, mas nunca foi cumprida.

Como ele não foi localizado para responder ao processo, houve a publicação de um edital para notificá-lo. O réu constituiu um advogado, mas não compareceu a nenhum ato da ação penal.

A promotoria pede a condenação por homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). A pena, nesses casos, varia entre 12 e 30 anos de prisão.

O defensor disse que não sabe se o cliente estará no julgamento. “Eu não tenho contato com ele, meu contato é com a família”, disse o advogado Waldiner Alves da Silva. O defensor afirmou ainda que não pode dizer se ele se vai negar ou assumir a autoria do crime em plenário. “Ele prestou só um depoimento na delegacia. A estratégia de defesa vai depender do que for apresentado pela acusação”, resumiu.