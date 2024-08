Um homem de 40 anos morreu após furtar um carro e ser agredido pelo dono do veículo e seus amigos, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu no último sábado (17) e o criminoso, identificado como Victor Matos de Paula, chegou a ficar internado sob escolta policial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (18), depois de uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o boletim de ocorrência, no sábado, por volta de 20h45, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de furto. Ao chegarem no local, no Jardim Mollon, os policiais encontraram Victor imobilizado e com várias pessoas ao redor.

O dono do carro contou que momentos antes Victor tinha furtado um Hyundai HB20 na Vila Amorim, em Americana. Amigos da vítima de furto perceberam a ação e começaram a seguir o carro levado pelo criminoso.

Momentos depois, ao perceber o acompanhamento, ele abandonou o veículo na esquina das ruas do Cromo com Sebastião Inácio de Campos, no Jardim Mollon.

Os homens relataram aos agentes que usaram força física para deter o criminoso até a chegada da PM, sendo que um deles chegou a trocar socos e chutes com Victor.

Já Victor disse que era usuário de drogas e tinha sido agredido fisicamente pelos ocupantes do HB20 furtado.

O bandido então foi levado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Na unidade, Victor teve uma parada cardiorrespiratória e foi constatada uma hemorragia interna. Após ser estabilizado, ele foi transferido ao Hospital Santa Bárbara, onde morreu no domingo.

Um exame de necropsia foi solicitado para averiguar as causas do óbito. As investigações serão conduzidas pelo 1° DP (Distrito Policial).