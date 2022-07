Acusado de duplo homicídio em Santa Bárbara será julgado em 24 de outubro

Movimentação policial no local do duplo homicídio, no Cruzeiro do Sul - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Justiça marcou para o dia 24 de outubro o júri do operador de escavadeira, Juliano Belisário Pires, de 33 anos, acusado de matar dois vizinhos, na Rua João Gonçalves Barroso, na Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. O duplo homicídio de Vilma Cristina de Oliveira, de 57 anos , e seu sobrinho, Fábio de Oliveira Camargo, de 32, ocorreu em junho de 2021. A defesa do réu vai reforçar a tese de legítima defesa. O acusado responde o processo em liberdade.

A advogada do réu, Sandra Manzano disse ainda que pretende estudar a linha de atuação, mas afirmou que continuará com a versão de legítima defesa. “Vamos reforçar o que já dissemos anteriormente sobre essse caso”, disse a defensora.

No dia 5 de julho de 2021, as vítimas foram assassinadas depois de uma discussão com o vizinho. De acordo com as informações do MP (Ministério Público), o acusado teria se livrado da arma logo depois do crime e se refugiou na casa de familiares. Na época, as investigações realizadas por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apontaram que Juliano Pires teria atirado nas duas vítimas até acabar todas as munições do revólver.

Dois dias após os assassinatos, o operador de escavadeira resolveu se entregar à polícia e mostrou onde teria escondido a arma que foi utilizada para cometer os homicídios. Em agosto do mesmo ano, a prisão preventiva do operador foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara, mas o acusado conseguiu a liberdade provisória em janeiro de 2022.

Na época, a defesa alegou que o réu se sentiu ameaçado no momento da discussão com as duas pessoas e que agiu em legítima defesa. Ele alegou que a arma utilizada nos crimes não era sua e que estava, primeiramente, sob o domínio de Camargo durante a briga entre eles.