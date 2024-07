Acusado de atropelar e matar idosos na faixa de pedestres é condenado em Santa Bárbara

A 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste condenou Osmar Pereira de Oliveira Neto a quatro anos de prisão, em regime inicial aberto. O réu foi acusado de atropelar e matar um casal de idosos, de 78 e 72 anos, em abril de 2023, na Avenida Santa Bárbara, próximo a um atacado.

Na época do acidente o acusado tinha 18 anos e não possuía carteira de habilitação. Ele ainda fugiu sem prestar socorro. Cabe recurso contra a sentença publicada na última terça-feira (2).

O magistrado Lucas Borges Dias acatou a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e também determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais ao espólio de cada vítima, além da proibição de dirigir pelo período de três meses e 15 dias.

O rapaz foi responsabilizado por homicídio culposo, dirigir sem habilitação, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

Na noite do acidente, o casal, Vitória Almedros Martins, 78, e Luiz Carlos Pereira de Souza, 72, moradores do Mollon, atravessavam a avenida na faixa de pedestres quando foram atingidos pelo Hyundai Tucson conduzido por Osmar, que estaria em alta velocidade.

FUGA

De acordo com a denúncia, o rapaz só parou depois de um quilômetro do local do acidente porque foi seguido por um motociclista que presenciou o atropelamento, passou a segui-lo e fez com que estacionasse. O teste do bafômetro foi realizado e não foi constatada a presença de álcool no organismo.

Os idosos foram socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiram.

Na sentença, o juiz destacou que o carro do acusado estava em velocidade bastante superior a de todos os demais automóveis que circulavam no local e naquele momento “o veículo do acusado não freou antes ou após os fatos, e a colisão entre veículo e vítimas foi de grande impacto, pois elas foram arremessadas para cima e para frente.”

O advogado William Oliveira, que representa o motorista, informou que não vai comentar o caso.