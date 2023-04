Acusado de atirar em guardas pega pena de 14 anos de prisão

Juíza observou que as circunstâncias judiciais não foram favoráveis ao acusado, que no dia estava sob efeito de álcool, cocaína e maconha

Guardas foram chamados ao motel para conter o homem, que efetuou os disparos - Foto: João Colosalle - Liberal

A Justiça condenou Caio Henrique de Almeida Silva a 14 anos de prisão, em regime inicial fechado. Ele atirou em dois guardas civis municipais enquanto atendiam uma ocorrência no Lunn Motel, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O crime ocorreu em março de 2022.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro agente foi atingido por um estilhaço no olho direito. Os guardas revidaram e acertaram o atirador na barriga. Todos sobreviveram. Na ocasião, os agentes entraram no quarto, onde Silva estaria, pois ele teria quebrado os objetos no local.

Na sentença, a juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro observou que as circunstâncias judiciais não foram favoráveis ao acusado. No dia do crime, ele estava sob efeito de álcool, cocaína e maconha, o que potencializou sua personalidade perigosa. Caio agiu com extrema ousadia e audácia ao efetuar diversos disparos em direção aos guardas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na dosimetria da pena a magistrada também considerou a confissão do réu. O promotor de Justiça, Rodrigo Aparecido Tiago, disse que todas os quesitos da denúncia foram considerados como três tentativas de homicídio, porte e disparo de arma de fogo. Ele não ficou satisfeito com a quantidade da pena. “A decisão dos jurados foi perfeita, pois reconheceram todas as teses solicitadas pelo Ministério Público. A pena final apresentada pela juíza-presidente (do Júri) ficou aquém do que era esperado. Em razão disso, o recurso será interposto para tentar um acréscimo da pena”, disse o promotor.

O advogado Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, que representa o réu, afirma que ficou satisfeito com a sentença. “Meu cliente é reu confesso. Sendo assim, ele assumiu a sua responsabilidade e não iremos recorrer da decisão da Justiça”, relata o defensor.