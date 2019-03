Acusada de planejar a morte do pai vai a júri em S.Bárbara

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para o dia 8 de agosto o julgamento, pelo Tribunal do Júri, de Naftali Lima Batista e o marido, Fábio Fernandes da Costa. Eles são acusados, respectivamente, de planejar e executar a morte do industriário Claudionor Batista, que era pai dela, em 2012.

Segundo a denúncia, a filha e o genro da vítima decidiram matar Claudionor, então com 57 anos, para ficar com o carro e uma quantia em dinheiro, além de “afastá-lo” do convívio familiar. A mulher dele chegou a ser denunciada no processo, mas acabou absolvida por falta de provas.

Fábio e outros dois homens não identificados teriam sequestrado a vítima, colocando-a no porta-malas do próprio veículo para levá-lo até Sumaré. Como ele gritava e se debatia, o grupo teria, no meio do caminho, batido nele com um “objeto contundente”. A pancada rompeu a medula do industriário, causando a sua morte.

Foto: Arquivo / O Liberal

Os três teriam, então, levado o corpo até um sítio em Nova Odessa onde cavaram uma cova rasa e incineravam o cadáver. Uma semana depois, a filha registrou, na Polícia Civil, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do pai.

Um primo da vítima, no entanto, já havia notado o sumiço e começou a procurar pelo carro dele. Ele o encontrou em uma loja de veículos usados e soube, por um funcionário, que ele havia sido comprado recentemente. A pessoa que vendeu o veículo para o estabelecimento reconheceu Fábio como o responsável pela transação.

A Promotoria pede a condenação do casal por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Em caso de condenação, a pena pode variar entre 12 e 30 anos de prisão.

O advogado José Eduardo Bonfim, que representa os dois réus, disse que ambos negam qualquer participação no crime. “A estratégia no júri será de negativa de autoria porque os dois afirmam não ter participado, de qualquer forma, desse assassinato”, explicou.