Acúmulo de lixo na Estrada da Balsa, em Santa Bárbara, provoca queixas

O acúmulo de lixo no canteiro central da Avenida João Luiz Mazer, a Estrada da Balsa, na altura do número 400, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste, tem incomodado os moradores da região.

De acordo com um aposentado, de 66 anos, que tem um salão na avenida e preferiu não se identificar, o lixo é acumulado por moradores em situação de rua. A coleta de lixo passa de tempos em tempos, segundo o aposentado, mas a situação dos moradores já perdura há muito tempo.

Além da questão do lixo, os moradores em situação de rua são um grande problema – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O pessoal de Santa Bárbara vem, tira o lixo dali, mas daqui a pouco já tem de novo”, disse. Segundo ele, além de lixo comum do dia a dia também são deixados no local entulhos e eletrodomésticos.

A avenida fica no limite entre Americana e Santa Bárbara. A Prefeitura de Americana informou que a responsabilidade é da cidade vizinha.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que a limpeza do local é feita periodicamente. Mesmo assim, a demanda foi encaminhada para os setores responsáveis para nova avaliação e providências.