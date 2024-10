Acisb registra alta de até 20% nas vendas do Dia das Crianças, em Santa Bárbara

Entidade apurou que os setores de varejo e serviços destinados ao público infantil aumentaram o faturamento em comparação com 2023

Os estabelecimentos ficaram abertos na sexta (11) até às 21h e no sábado, feriado, as lojas atenderam normalmente - Foto: Acisb/Divulgação

Os setores de varejo e serviços destinados ao público infantil registraram altas de 15% a 20%, respectivamente, no faturamento do Dia das Crianças, celebrado no último sábado (12).

Os percentuais foram em comparação com o mesmo período de 2023, segundo sondagem realizada pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste).

As vendas superaram as expectativas da entidade, que estimava aumento de cerca de 5%.

Ricardo Betin, presidente da entidade, observou que até mesmo os segmentos não ligados à data comemorativa tiveram crescimento.

“Isso se deve, principalmente, ao horário estendido de abertura do comércio, fazendo com que o consumidor pudesse se dirigir às lojas com mais tempo e tranquilidade”, explica.

Os estabelecimentos ficaram abertos na sexta-feira (11) até às 21h e no sábado, feriado, as lojas atenderam normalmente.

“De forma geral, os comerciantes ficaram positivamente surpresos com os índices de vendas deste ano. O Dia das Crianças vai fechar 2024 como a terceira melhor data para o comércio da cidade”, prevê Betin, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães.

Natal

A Acisb destaca que está preparando as ações visando as vendas de fim de ano, período mais importante para o varejo nacional e espera bater um novo recorde no Natal.