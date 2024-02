Acisb fará exposições que contam a história da entidade para comemorar 60 anos

Os 60 anos da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), celebrados no dia 27 deste mês, serão marcados por exposições que contam a história da entidade.

O Centro de Memórias, Câmara de Santa Bárbara, assim como a sede da Acisb são locais que irão reviver momentos importantes do comércio barbarense.

A ação tem início marcado para o dia do aniversário da Acisb e irá se estender até o fim do ano, de acordo com o presidente da entidade, Ricardo Fernandes Betin.

As exposições contarão com imagens antigas da associação e do comércio local, especialmente após a fundação, em 1964.

“Estamos trabalhando para deixar registrado neste ano os feitos dos nossos 60 anos. Começando com um evento com os ex-presidentes no dia 27 de fevereiro, exposições contando a história da entidade nesse tempo em pontos importantes da cidade e fechando com o jantar dos empresários em novembro, no Esporte Clube Barbarense”, disse Ricardo.

A inauguração do calendário festivo será em cerimônia do sexagenário no Gran Poeme Eventos, às 19h do dia 27.

Além do Centro de Memórias, da câmara e sede da Acisb, outros pontos de Santa Bárbara receberão a exposição. No entanto, a entidade ainda não confirmou os locais.

Em nota, a Acisb comemorou seus 60 anos. “A Acisb orgulha-se de fazer parte da história de Santa Bárbara d’Oeste, hoje prestando informações com ações, serviços, estratégias que fortalecem a Indústria e o Comércio e prestadores de serviços”.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.