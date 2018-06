Acisb é incluída na dívida ativa da prefeitura

Após uma ameaça de multa ao prefeito Denis Andia (PV), por descumprir determinações do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou que incluiu a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) em sua dívida ativa. O órgão determinou que a entidade devolva R$ 281 mil – valor que, corrigido, deve ultrapassar os R$ 500 mil – ao município por conta de um convênio firmado em 2007 e julgado irregular.

Segundo a assessoria de imprensa da administração, o débito entra, agora, “em fila” para ser executado pela Procuradoria Jurídica. O ajuizamento dessas ações, chamadas de execuções fiscais, é feito em ordem cronológica (do mais antigo para o mais recente). Nesses casos, além da dívida em si, o processado precisa arcar com honorários advocatícios e custas processuais. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A decisão de, finalmente, reconhecer o débito foi tomada depois que o LIBERAL divulgou um despacho da conselheira Cristiana de Castro Moraes em que o prefeito foi advertido sobre a possibilidade de receber uma multa de até R$ 51,4 mil, já que a administração fez quatro pedidos de prorrogação de prazo para atender as determinações do TCE sem que, de fato, nenhuma providência tivesse sido adotada.

O convênio considerado irregular previa o repasse de recursos a Acisb para a realização de cursos de qualificação profissional para jovens desempregados. Segundo a sentença do órgão de controle, a única documentação apresentada pela associação para comprovar os gastos dessa parceria foram os holerites dos professores contratados.

O presidente da associação, Antonio Roberto Bonamin, disse que a inclusão da entidade na dívida ativa é fruto de um “acordo” firmado com a prefeitura. “Esse caso está nas mãos do nosso departamento jurídico, que já ingressou com uma ação para reverter essa sentença do Tribunal de Contas. Temos toda a documentação que comprova que o convênio foi executado e temos certeza que a Justiça reconhecerá isso. Até lá foi acordado que a administração inscreveria o débito”, afirmou.