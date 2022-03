Acidente na SP-306 deixa uma pessoa morta e duas feridas em Santa Bárbara

Caminhão teria cruzado a pista e batido de frente com o táxi, no final da tarde desta segunda-feira

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente no final da tarde desta segunda, na Rodovia Comendador Américo Emilio Romi (SP-306), sentido Capivari, em Santa Bárbara d’Oeste. Conrado Francisco de Andrade, 70, motorista de um táxi modelo Toyota Etios sedan, teria sido atingido por um caminhão dos Correios, ficou preso nas ferragens e não resistiu.

Acidente deixou uma pessoa morta e duas feridas nesta segunda-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O episódio envolveu um caminhão dos Correios e um táxi, que bateram de frente nas proximidades do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

A reportagem do LIBERAL apurou, e posteriormente a informação foi confirmada pela Polícia Militar Rodoviária, que o taxista ficou preso nas ferragens, não resistiu e morreu ainda no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista do caminhão e o passageiro do táxi ficaram feridos. Eles foram levados ao PS (Pronto-Socorro) Edison Mano, em Santa Bárbara, onde receberam atendimento. Nenhum dos dois corre risco de morte.

De acordo com o passageiro do táxi, Paulo Vicente de Oliveira, com quem o LIBERAL conseguiu obter informações, o caminhão estava vindo no sentido contrário, cruzou a pista e acertou o veículo onde ele estava. Paulo confirmou que o motorista do táxi não sobreviveu à colisão.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

“Pela posição final dos veículos, pontos de impacto, marcas deixadas no solo e os fragmentos pós colisão, o caminhão invadiu a faixa contrária. O motivo não sabemos”, disse um tenente da PMR ouvido pela reportagem.