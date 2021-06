Acidente entre carro e moto deixa jovem de 22 anos ferido em Santa Bárbara

Colisão aconteceu no início da noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 136; rapaz foi socorrido e levado ao PS Afonso Ramos

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um jovem de 22 anos com ferimentos graves no início da noite desta terça-feira (15), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste.

Vítima foi socorrida e levada ao PS Afonso Ramos – Foto: Ernesto Rodrigues

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o rapaz seguia de moto quando bateu na traseira de um Doblò, na altura do quilômetro 136. O jovem, de acordo com a polícia, foi socorrido em estado grave ao Pronto Socorro Afonso Ramos.

O LIBERAL fez contato com a assessoria da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para informações sobre o estado de saúde do rapaz, mas até a publicação desta reportagem ainda não havia tido retorno. As causas do acidente também não foram informadas.

