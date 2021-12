Acidente deixa uma pessoa em estado grave em Santa Bárbara

Veículo fez ultrapassagem em local não permitido e bateu de frente com carro que vinha no sentido oposto

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave, na noite deste sábado (18), na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste.

Veículos bateram de frente na noite de sábado – Foto: Polícia Militar Rodoviária / O Liberal

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência, por volta de 21 horas, no km 20, um automóvel realizou uma ultrapassagem em um lugar não permitido, batendo de frente com um carro que vinha no sentido oposto.

O condutor do veículo que fez a ultrapassagem estava sozinho e foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. No outro carro estavam três pessoas e duas delas tiveram ferimentos leves.

Atualização: a vítima, Carlos Cesar Rodrigues, de 40 anos, faleceu na tarde deste domingo.