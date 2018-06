Acidente deixa dois motociclistas feridos em Santa Bárbara

Foto: João Colosalle / O Liberal

Um acidente entre dois motociclistas deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (12), em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu por volta das 9h40 no cruzamento das avenidas Alfredo Contatto e Santa Bárbara.

Segundo a Guarda Civil Municipal, no momento do acidente os semáforos do local estavam em sinal intermitente (piscando amarelo), mas ainda não há informações se isso teria provocado a colisão entre as motos. Possivelmente, segundo a guarda, houve queda de energia na região e os semáforos deixaram de funcionar corretamente.

As vítimas do acidente ainda eram atendidas no momento da publicação desta reportagem, por isso não havia detalhes do estado de saúde delas. As circunstâncias do acidente serão apuradas.