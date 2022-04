Acidente com quatro veículos provoca engarrafamento na SP-304, em Americana

Um pessoa teve ferimentos leves; acidente provocou lentidão para quem trafegava no sentido Santa Bárbara

Um acidente envolvendo quatro veículos provocou congestionamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 125 — próximo ao motel Prime —, no final da tarde desta terça-feira (5). A lentidão ocorreu no sentido Santa Bárbara d’Oeste.

HB20 bateu na traseira de um Sandero, na altura do quilômetro 125, da Rodovia Luiz de Queiroz – Foto: Caio Possati

Um HB20 bateu na traseira de um Sandero e a batida acabou atingindo outros dois veículos que estavam à frente. Ninguém ficou gravemente ferido, mas uma pessoa, que estava no Sandero, precisou ser hospitalizada, por conta de um ferimento no pé.

Em razão da batida, uma das faixas da pista foi bloqueada. O acidente aconteceu por volta das 17 horas e, pelo menos até às 18h30, horário em que a reportagem do LIBERAL esteve no local, a via continuava obstruída pela Polícia Militar.

Este foi o segundo dia seguido de trânsito causado por acidente na rodovia. Por volta das 7 horas da manhã da última segunda-feira (4), um acidente semelhante, envolvendo três carros, um micro-ônibus e um ônibus, provocou congestionamento na altura de Nova Odessa, também no sentido Santa Bárbara.