Acidente com motorista bêbado deixa seis feridos na SP-304, em Santa Bárbara

Motorista de um Chevrolet Camaro, que causou o acidente, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após teste do bafômetro

Motorista do Ford Camaro foi preso após realizar o teste do bafômetro - Foto: Valter Guarnieri

Um acidente no final da tarde deste sábado (16) deixou seis pessoas feridas na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. Duas delas foram socorridas em estado grave. Um dos motoristas envolvidos estava embriagado e foi preso, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

O acidente ocorreu no trecho do quilômetro 136, próximo à região da pedreira e ao Jardim Sartori, no sentido Piracicaba.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um Chevrolet Camaro bateu na traseira de uma Renault Duster, capotou e atingiu a lateral de um Ford Ka. Na sequência, também bateu contra a traseira de um VW Polo.

Camaro ficou destruído – Foto: Valter Guarnieri

Seis pessoas foram socorridas ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara. Um passageiro do Camaro e outro do Polo, no entanto, estavam em estado grave.

Após o acidente, o condutor do Camaro realizou o teste do bafômetro que, segundo a polícia, constatou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante.