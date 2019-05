Acidente com carro funerário deixa três feridos em rodovia

Três pessoas sofreram ferimentos graves em um acidente envolvendo um caminhão e um carro funerário na noite deste sábado (4), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste. Outras duas vítimas tiveram ferimentos leves.

Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

A colisão aconteceu no KM 128, sentido interior. Segundo o registro da ocorrência, o motorista do veículo funerário levava um cadáver para Novo Horizonte. Ele parou no acostamento para atender o celular quando foi atingido pelo veículo de carga.

Com o impacto, os dois veículos acabaram saindo da rodovia. Os dois motoristas, além de um passageiro do caminhão, ficaram presos nas ferragens.

Resgatados, eles foram encaminhados para três prontos-socorros da região – Americana, Santa Bárbara e Limeira – de acordo com a gravidade dos quadros. De acordo com a Polícia Militar, eles não correm risco de morte.

Uma funerária de Santa Bárbara concluiu o translado do corpo que estava sendo transportado.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo e será investigado pela Polícia Civil.