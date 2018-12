Acesso da rodovia SP-304 tem buracos

Dois buracos dificultam a vida de quem usa a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). O problema atinge um acesso à pista na altura do Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o engenheiro de produção Ruan Carlos Godoy, os buracos foram aumentando com a chuva e estão quase atingindo o acostamento.

Foto: Divulgação

“O buraco não começa grande. Ele surge e vai crescendo se não é feita a manutenção. Foi o que aconteceu nesse trecho”, afirmou.

De acordo com Godoy, além dos danos aos veículos, eles podem representar risco de acidentes. “É um acesso rodoviário, onde os carros aceleram para entrar na rodovia. É preciso resolver antes que ocorra um acidente no local”, completou.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pela SP-304, afirmou que uma equipe realizará uma vistoria no acesso. “Após a averiguação, as devidas providências serão tomadas”, disse o órgão estadual.