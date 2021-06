Ação com clínica irá ofertar vacina da gripe com desconto no Tivoli Shopping

Parceria com a Clínica Ciame Vacinas começa a atender lojistas, terceirizados e clientes a partir desta sexta-feira até o dia 25 de julho

O Tivoli Shopping firmou uma parceria com a clínica Ciame Vacinas e irá imunizar todos os seus colaboradores contra a gripe. Nesta ação, o laboratório também irá disponibilizar, com um preço promocional, a imunização para funcionários terceirizados, lojistas e clientes do shopping.

Segundo a Clínica Ciame, os valores promocionais da vacina são os seguintes: de R$ 75 para os lojistas e de R$ 90 para o público em geral.

A vacina oferecida será a Influenza tetravalente, que protege contra quatro tipos de cepas da gripe. O imunizante é inativado, feito com vírus fragmentado e atende a todos os requisitos da OMS (Organização Mundial da Saúde).

O ponto de vacinação no Tivoli Shopping será montado no espaço ao lado da loja Luluzinha Makes, próximo da Entrada C, que dá acesso a Casas Bahia e Lojas Americanas. O local funcionará a partir desta sexta-feira (25) até o dia 25 de julho. De segunda-feira a sábado, o atendimento será das 9h às 21h e aos domingos, das 14h às 20h.

Para se vacinar, basta comparecer ao local com documento de identificação e a carteirinha de vacinação. Não é necessário agendamento.

Recomendações

A vacina contra Influenza é recomendada para pessoas de todas as idades – a partir de 6 meses de vida. O imunizante está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde), mas apenas para a população de risco, que faz parte dos chamados grupos prioritários. Os demais precisam recorrer à rede particular para se vacinarem.

Quem quiser se vacinar contra Influenza e também estiver entre os públicos da vacinação contra Covid-19 ou quem já tomou a vacina da Covid, deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Outras vacinas

Além da vacina da gripe, a Ciame irá disponibilizar para comercialização no local também outras vacinas para bebês, adolescentes e adultos.

A clínica informou ao LIBERAL que também irá ofertar outras duas vacina a preços promocionais. A de Pneumo 13 por R$ 250, e a Pneumo 23, que irá custar R$ 120. Caso a pessoa decida se vacinar contra a gripe e a Pneumo 13, terá mais 5% de desconto no valor total.

As demais vacinas serão comercializadas com o preço de tabela.