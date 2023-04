Academia de Santa Bárbara incentiva alunos a denunciarem casos de assédio

Cartaz incentiva denúncias de assédio em academia de Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Elite Academia localizada dentro do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, colou cartazes nos vestiários e quadro de avisos incentivando alunos que eventualmente sofrerem algum tipo de assédio nas dependências do estabelecimento a denunciarem para a direção.

Segundo o proprietário da academia, Allan Costa, a iniciativa surgiu quando eles perceberam que uma aluna estava incomodada com um aluno que tentava insistentemente ajudá-la no treino.

“Conversamos com ela, que confirmou o assédio. Ficamos preocupados porque prezamos por um ambiente tranquilo e seguro. Diante dessa situação, abrimos esse espaço para que os alunos tenham contato direto com a gestão da academia. Dando feedbacks positivos e negativos, inclusive denunciando possíveis assédios”, afirmou.

Costa afirmou ainda que uma das cláusulas do contrato dos alunos com a academia deixa claro que não é aceitado nenhum tipo de assédio no local, podendo, inclusive, resultar na rescisão do mesmo.