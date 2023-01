Abastecimento de água em Santa Bárbara pode ser prejudicado

Serão feitas limpeza desinfecção no reservatório São Fernando e da interligação da nova adutora da zona leste

Duas ações programadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste nos reservatórios do São Fernando e da ETA IV (Estação de Tratamento de Água) poderão afetar o fornecimento de água na terça-feira, das 8 às 20 horas.

Os bairros que poderão ser afetados são: Terras de Santa Bárbara, Souza Queiroz, Jardim Conceição, Jardim Alphacenter, Ferdinando Mollon, São Fernando, Jardim Pérola e Loteamento Industrial Antônio Zanaga.

Serão feitos serviços de limpeza e desinfecção no reservatório São Fernando e da interligação da nova adutora da zona leste na saída do reservatório da ETA IV, no Souza Queiroz, ações que caracterizam melhorias para essa região.