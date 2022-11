Abastecimento de água em Santa Bárbara é prejudicado por problemas na captação

Problemas técnicos foram verificados no sistema de captação de água bruta em Santa Bárbara d’Oeste, em virtude das obras da nova represa do município, de acordo com o Departamento de Água e Esgoto. O abastecimento está prejudicado em praticamente toda a cidade.

“Técnicos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) têm trabalhado incansavelmente para que o sistema seja restabelecido o mais rápido possível. O Município pede a compreensão de todos e ressalta a importância do uso racional da água. Até que os reservatórios públicos estejam 100% recuperados, é importante que a população economize a água de caixas e reservatórios de residências e prédios”, traz comunicado divulgado pela autarquia.

Os telefones para mais informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910.