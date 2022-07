A ‘virada de ciclo’ da menina Gabriele, que luta contra doença rara

Uma mobilização tomou conta das redes sociais na última semana, especialmente em perfis de moradores de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em torno de Gabriele Caldato Lino Pereira, de 10 anos. A menina tem uma doença rara, a pancreatite crônica hereditária, e precisa de uma cirurgia urgente, com gastos previstos em R$ 180 mil. O procedimento será realizado neste domingo.

A condição afeta todas as funções exercidas pelo pâncreas de Gabi e causa episódios de pancreatite – inflamação no órgão – com frequência. O risco é de que ele pare de funcionar.

Gabriele junto dos pais, André e Elaine; cirurgia ocorre neste domingo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“A dor é comparada com as dores mais fortes que existem, como a dor do parto, a dor do infarto. Quando ela está em crise, o medicamento é fortíssimo e ela fica totalmente sem se alimentar, nem água e nem comida”, conta a mãe de Gabi, a cirurgiã dentista Elaine Caldato de Souza Lino Pereira.

Desde que descobriu a doença, a vida mudou completamente. A menina precisou começar uma nova dieta, cortando qualquer tipo de gordura, o que demandou adaptações não só em casa, mas também na escola.

Antes ela estudava em período integral, mas com a doença a mãe preferiu mudá-la para meio período para poder cuidar da menina também em casa.

O que mais abalou Gabi, porém, foi que ela não poderia mais brincar normalmente, porque qualquer pancada poderia levá-la direto para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital.

Mesmo sentindo dores fortes desde os dois anos de idade, interpretadas como cólicas, a condição de Gabi nunca tinha sido descoberta, mas foi no segundo episódio de pancreatite, no fim de 2021, que os médicos viram que aquilo era incomum.

Depois de muito tempo pesquisando o que a menina tem, tiveram a oportunidade de fazer um exame de genética, que constatou que Gabriele não tinha uma enzima no órgão afetado. “Ela não possui defesa no pâncreas”, explica a mãe.

Desde que a família de Gabriele recebeu a notícia de que a cirurgia deveria ser feita o mais rápido possível, antes de outra pancreatite, na sexta-feira passada, dia 7, começaram campanhas de arrecadação para conseguir custear o procedimento que ocorre já neste domingo, no Hospital São Luiz Morumbi, localizado em São Paulo.

A meta de R$ 180 mil cobre os gastos hospitalares e com a equipe médica especializada em cirurgia por robótica, método que será utilizado no procedimento.

As redes sociais foram mobilizadas por moradores da região para conseguir arrecadar a quantia necessária para a cirurgia. Foram feitas rifas e doações espontâneas para a família pelo Pix (19) 99356-1211.

Caso a arrecadação passe do previsto e não seja mais necessário qualquer gasto hospitalar, Elaine pretende doar o valor excedente para outra pessoa que esteja passando pela mesma situação que a filha.

FEIJUCA

O Rotary Club Santa Bárbara d’Oeste realiza no próximo sábado o almoço “Feijuca com Sertanejo Solidária da Gabi”, com ganhos revertidos para a cirurgia da menina. Junto com a feijoada, serão servidos como acompanhamento arroz, farofa, salada, couve e torresmo.

O convite sai por R$ 40 e crianças de oito a 12 anos pagam meia. O almoço acontece na sede da entidade, na Rua Pedro Álvares Cabral, 356, na Vila Santa Cruz, às 12h.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.