9,3 mil pacientes faltaram em consultas no 3º quadrimestre de 2018

Mais de 9 mil pessoas faltaram às consultas médicas agendadas na rede pública de Saúde no último quadrimestre de 2018 em Santa Bárbara d’Oeste. Os dados foram apresentados em Audiência Pública realizada no último dia 27, na Câmara Municipal. Das 57.844 consultas agendadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Centro Médico de Especialidades, 9.312 pacientes (16%) não compareceram e não justificaram a ausência.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara-Divulgação

As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto aos pacientes e implantação do acesso avançado em algumas unidades.

“As faltas prejudicam a todos, principalmente aqueles que aguardam por algum agendamento, porque aumenta o tempo de espera para realização das consultas. É de extrema importância que a população tenha consciência da sua responsabilidade e que trabalhe em conjunto com as equipes das unidades, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos serviços no menor tempo possível”, afirmou a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.