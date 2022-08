4ª Edição do Festival de Orquídeas acontece neste final de semana

O evento é gratuito e acontece no Orquidário de Santa Bárbara das 9h às 17h no sábado e das 9h às 16h no domingo

Festival contará com diversas espécies de orquídeas que estarão à venda e também em exposição - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A 4ª Edição do Festival de Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste acontece neste final de semana no Orquidário Santa Bárbara, localizado na Rua Antônio de Oliveira Lino, 378, no Jardim Santa Alice. O evento é gratuito e começa no sábado (6), das 9h às 17h, e segue no domingo (7) das 9h às 16h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O festival contará com diversas espécies de orquídeas que estarão à venda e também em exposição para os visitantes. A variedade percorre as espécies como cattleyas, oncidium, purpuratas e as vandas, que são especialidade do Orquidário Santa Bárbara.

As plantas estarão à venda a partir de R$ 25 e vão até R$ 1 mil. Na exposição também terão flores que participam de competições e exposições que estarão a mostra para observação e fotos.

Além das flores do anfitrião do evento, o festival também recebe o Orquidário Bela Vista, de Assis, com várias espécies da flor e a que são especialistas, as catasetum.

No evento os visitantes também poderão adquirir itens básicos para o cultivo de orquídeas como adubo, substratos e cachepô. No local também terá área de alimentação com lanches, porções, pipoca, bebidas e doces.