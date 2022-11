30ª Feira das Nações movimenta o Complexo Usina Santa Bárbara

A 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste movimentou durante três dias de evento, de 11 a 13 de novembro, o Complexo Usina Santa Bárbara. A diversidade na programação pode evidenciar a identidade cultural de Santa Bárbara em sua essência, seja nas artes cênicas, na música instrumental, na cultura popular, na economia criativa e na gastronomia que trouxe os sabores típicos de 15 países pelas mãos das entidades assistenciais da cidade.

Apresentação da dupla Gian e Giovani, na noite de domingo, fechou a programação do evento – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

O público pode prestigiar os shows de artistas de renome nacional, a Orquestra Sanfônica de Americana com participação especial de Enok Virgulino na sexta; Família Lima no sábado; e por fim, no último dia, domingo, a apresentação da Orquestra Barbarense de Violas juntamente de uma das duplas mais consagradas do sertanejo raiz do Brasil, Gian e Giovani.

O recinto da edição foi dividido em três palcos “Nações”, “Tradições” e “Culturas”, que além das atrações principais, trouxe uma programação focada em artes cênicas, circo, cultura popular, dança e música instrumental, valorizando o artista barbarense e da região.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A 30ª edição da Feira das Nações de Santa Bárbara contou com uma ação inédita em inclusão social e acessibilidade. Durante os três dias de evento estavam disponíveis profissionais de tradução em libras, áudio descrição e acompanhamento de sensação tátil que atuaram como monitores de pessoas com deficiência.