2º Jantar dos Empresários da Acisb é anunciado

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) anunciou o 2° Jantar dos Empresários. O evento será realizado em parceria com a Artefacto Marketing e Sharks Investimentos, e novamente também conta com apoio do Grupo Liberal de Comunicação.

O jantar tem como objetivo estreitar relacionamentos entre os empresários e está marcado para o dia 9 de novembro. Presidente da Acisb, João Batista de Paula Rodrigues destacou que uma das novidades deste ano é ampliação no número de convites disponibilizados ao público do evento, de 600 para 650.

“Estamos abrindo para novos parceiros, patrocinadores”, destacou. “A primeira iniciativa esse ano era conversar com o LIBERAL, a parceria no ano passado foi de suma importância”.

“Nós, do Grupo Liberal, estamos contentes com essa parceria com a Acisb. Uma entidade importante em Santa Bárbara, que desenvolve um trabalho essencial para o desenvolvimento da cidade e que tem tudo para ter sucesso com essa nova edição do jantar”, Juliana Giuliani, diretora comercial do Grupo Liberal.