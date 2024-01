A Prefeitura de Nova Odessa promove nesta quinta e na sexta-feira, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras, a primeira edição do projeto “Guarda-Roupa do Amor”, das 9h às 15h, na sede do órgão, na Rua das Perobas, 114.

Projeto terá doações nesta quinta e na sexta em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Serão doadas para famílias carentes da cidade peças recebidas da Receita Federal. A maioria dos itens é de vestuário masculino. Cada membro das famílias atendidas poderá escolher até cinco peças.

“Isso foi oferecido para a prefeitura, são itens novos apreendidos, oriundos de descaminho, que não podem ser vendidos, apenas doados à população carente das cidades da área da área atendida pela Receita Federal em São Paulo. Os produtos serão doados através do projeto Guarda-Roupa do Amor para famílias de menor poder aquisitivo”, explicou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo Mota.

Para a diretora de Gestão Social e Cidadania, Priscila Peterlevitz Leal, foi uma surpresa receber essa quantidade de peças apreendidas pela Receita Federal.

“Assim, vamos poder atender muitas famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de início de ano e volta às aulas, quando o orçamento familiar já apertado destas pessoas costuma ficar ainda mais curto”, declarou.

Outras edições do projeto serão realizadas em breve, em novas regiões da cidade, nas quais também existem famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.