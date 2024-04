Rota Cervejeira leva 8 mil pessoas ao CCL no primeiro dia de evento, em Americana

A 2ª Rota Cervejeira de Americana levou um público rotativo de cerca de 8 mil pessoas ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, neste sábado (20), primeiro dia do evento.

A festa continua neste domingo (21), até às 22h, com dez cervejarias de Americana e região, música ao vivo, praça de alimentação e Espaço Kids para as crianças. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode colaborar com a doação de 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade do município.

2ª Rota Cervejeira de Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, comemorou o resultado positivo. “Já esperávamos repetir o sucesso de 2023 e foi o que se concretizou, com 8 mil pessoas presentes neste sábado. Vamos completar a segunda edição da Rota Cervejeira com chave de ouro”, destacou.

Neste domingo, o palco do CCL recebe Geraldo Barba Blues – One Man Band, Banda GTC e Artéria ROCK. O DJ Viny Blanco também comanda a festa na abertura, intervalos e encerramento.

As cervejarias presentes à edição deste ano são: Kalango Cervejaria (Americana), Cervejaria Marés (Americana), Cervejaria Seven Hands (Americana), HopBeer (Americana), IB Cervejaria (Campinas), Cervejaria Blacaman (Campinas), Tábuas Cervejaria (Campinas), Grifo Beer (Valinhos), Cervejaria Landel (Campinas) e Cervejaria St. Kitts (Campinas).