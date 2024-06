Revitalização do Viaduto Amadeu Elias tem início em Americana

Obra deverá ser concluída em 90 dias e trânsito no local não será alterado, de acordo com a Prefeitura de Americana

As obras de revitalização do Viaduto Amadeu Elias, na região central de Americana, tiveram início nesta segunda-feira (24). O serviço prevê a troca de pastilhas e vidros quebrados, assim como a substituição de guarda-corpos e pintura. Durante o período de manutenção, que está previsto para durar 90 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, o trânsito não será alterado.

O viaduto também terá reparos nas ferragens e placas de concreto, a fim de garantir a segurança do tráfego de veículos no local. Neste primeiro dia foi feito trabalho de pintura na parte de baixo da estrutura, próxima ao Mercado Municipal, que ganhou as cores azul e branca.

Parte de baixo do viaduto recebe pintura – Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

Ao todo, o investimento será de cerca de R$ 140 mil. O valor da revitalização será bancado por uma empresa que atua na cidade, segundo o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

“As obras serão realizadas por meio de contrapartida de uma construtora que investe em salões industriais em Americana. No lugar das taxas cobradas pelas obras, optou-se pela realização da revitalização do viaduto”, explicou.

O Viaduto Amadeu Elias é uma das principais rotas de transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a região central a pontos como a Avenida Brasil, por exemplo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.