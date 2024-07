Republicanos confirma candidatura de Zezé Gomes a prefeito em Hortolândia

Cafu e Zezé, durante convenção que definiu chapa para eleições - Foto: Divulgação

O diretório municipal do Republicanos em Hortolândia definiu, neste domingo (21), a candidatura do prefeito Zezé Gomes com o vice Cafu Cesar. O anúncio foi feito em um evento que reuniu apoiadores e membros de partidos que estarão juntos na campanha, como o PSB, Podemos, Progressistas, PSD, PC do B, PV e PT.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Zezé, que já foi presidente da Câmara de Hortolândia, busca dar continuidade ao seu governo. Em 2020, ele foi eleito vice-prefeito na chapa ao lado de Angelo Perugini (PSD), que morreu em abril de 2021 após ser diagnosticado com Covid-19. Já Cafu foi secretário de Governo do município.

“Eu me orgulho muito de fazer parte desta história. Eu passei por muita coisa para estar aqui hoje. Posso dizer a vocês que estou aqui pela graça de Deus, pois sou abençoado. Quero que vocês cresçam com o mesmo entusiasmo que essa cidade se desenvolve, que tenham orgulho de tudo isso. Construímos essa cidade para a próxima geração. Conquistamos isso porque acreditamos no futuro da nossa cidade, com ajuda de todos vocês, tijolinho por tijolinho, desde a Emancipação”, agradeceu Zezé, durante o evento neste domingo.