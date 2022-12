Zé Delivery é novo parceiro do clube de assinantes do LIBERAL

Feriados e datas comemorativas, além da final da Copa do Mundo, estão entre as ocasiões especiais nas quais o Zé Delivery oferecerá descontos aos assinantes

O Zé Delivery, maior serviço de delivery de bebidas do mundo, agora faz parte do Club Class, o grupo de vantagens exclusivas para assinantes do LIBERAL. A parceria dará aos assinantes do jornal 25% de desconto na primeira compra e um frete grátis por mês. Além disso, haverá descontos em momentos especiais.

Feriados e datas comemorativas, além da final da Copa do Mundo, estão entre as ocasiões especiais nas quais o Zé Delivery oferecerá outros descontos aos assinantes. O serviço trabalha na entrega de bebidas geladas e de forma rápida, contando com uma gama de produtos que possui cerveja, vinho e destilados, além de bebidas não alcoólicas, petiscos e itens para churrasco.

Terão acesso aos benefícios assinantes de todas as modalidades do jornal, seja diário, fins de semana ou apenas a versão digital. Basta acessar o Club Class em liberal.com.br. Lá, o assinante poderá conferir as parcerias disponíveis.

Clube permite descontos em lojas locais e nacionais – Foto: Arquivo / LIBERAL

Além do Zé Delivery, o clube de vantagens conta com a parceria de outras lojas onlines, como Vivara, Netshoes, Zattini, Renner, Shoestock, Domino’s, entre outras. Há, também, comércios locais participantes e descontos exclusivos em gastronomia, entretenimento, saúde e bem-estar, serviços, lojas e cinemas em Americana e região.

É possível se tornar membro e solicitar o cartão do Club Class através do telefone 3471-0302. Para quem já é assinante, basta vir ao jornal retirar, na Rua Tamoio, 875, na Vila Santa Catarina.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle