Wind banners substituem cabos eleitorais e enchem ruas da região

A Avenida Brasil durante o Desfile Cívico de 7 de setembro, no último sábado, em Americana, foi tomada pelos wind banners, propagandas estampadas em um tecido e afixadas em uma haste com base. Por onde você olhava nas calçadas, tinha o rosto de um candidato acompanhado do seu número de urna.

Em Americana, desfile de 7 de setembro teve inúmeros wind banners espalhados pela Avenida Brasil – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Esse tipo de divulgação tem enchido avenidas e ruas da RPT (Região do Polo Têxtil) e se tornou item obrigatório para as coordenações de campanha.

O motivo é o custo-benefício: além de substituir os cabos eleitorais – que, antigamente, empunhavam bandeiras debaixo de sol e chuva -, os wind banners podem ficar 24h nas vias, sempre visíveis para os motoristas.

“Um problema que o pessoal relatava dos cabos eleitorais é que eles ficavam de costas para a via ou mexendo no celular. Também tinha a questão do tempo trabalhado por essas pessoas. Já o wind banner é muito mais prático, dá para levar para vários lugares, além de ser mais barato em relação aos outdoors e faixas”, ponderou o proprietário da TGT Marketing & Comunicação Visual, Guilherme Santos.

Ainda de acordo com o empresário, são poucos estabelecimentos no Brasil que produzem esse modelo de propaganda, por isso os que existem estão crescendo neste período eleitoral.

A demanda na empresa de Guilherme aumentou 35% em relação aos últimos meses. Até mesmo candidatos de outras cidades, como Caconde, São Carlos e Pedreira, têm procurado o serviço.

“Nas últimas campanhas, em 2020 e 2022, tivemos uma procura legal, mas neste ano estourou. Acho que nas próximas eleições a tendência será essa”, disse. O preço de uma unidade varia entre R$ 180 e R$ 300.

Candidatos

Ao LIBERAL, as coordenações de campanha dos candidatos à Prefeitura de Americana confirmaram que o uso desse item tem se tornado mais comum.

A equipe de Maria Giovana (PDT) disse que não reduziu a quantidade de pessoas contratadas, mas que os wind banners têm sido uma aposta devido à visibilidade e à facilidade de locomoção.

Já o time de Chico Sardelli (PL) apontou que esse tipo de divulgação permite ser colocado em pontos estratégicos e fica visível por mais tempo, sem a necessidade de mobilizar um grupo de pessoas.

Por fim, a campanha de Ricardo Pascote (União Brasil) lembrou que os wind banners ganharam espaço em 2020, quando as regras sobre bandeiras foram aprimoradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Porém, outros recursos físicos e digitais também têm sido trabalhados.