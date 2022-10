Votos brancos e nulos mudam a eleição?

Ambas as alternativas são legítimas, mas não são capazes, qualquer que seja o volume, de mudar o resultado das eleições

Hoje, 2 de outubro, brasileiros em todo o País e no exterior vão às urnas para o primeiro turno das eleições 2022. E uma dúvida comum entre muitos eleitores é se votos nulos e em branco decidem uma eleição.

Doutoranda em Ciência Política na Unicamp, Karol Cavalcante explica que para contabilizar o resultado eleitoral o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considera apenas votos válidos, ou seja, exclui da totalização os votos brancos e nulos.

Mas, afinal, quando usar esses votos e qual a diferença entre eles? Apesar de no Brasil o voto ser obrigatório, o eleitor não é forçado a escolher um candidato. Neste caso, ele pode optar por anular o voto, que é quando digita um número incorreto ou inexistente e aperta a tecla confirma. Ou pode apenas pressionar a tecla do branco disponível na própria urna eletrônica.

“Para efeito de totalização ambos não têm qualquer diferença”, afirma Karol.

De acordo com a especialista, existem muitos boatos acerca do voto nulo e em branco, o que para ela são o que realmente confundem o eleitor.

“Do ponto de vista objetivo não se tem qualquer diferença entre um e outro. Tanto o voto nulo quanto o branco são apenas a expressão de um sentimento de descontentamento do eleitor com os candidatos que estão concorrendo ao pleito. Logo, se torna indiferente se a pessoa vai digitar 00 e anular, por exemplo, ou se vai direto na tecla branco”.

No geral, afirma Karol, ambas as opções têm sido usadas pelos eleitores como manifestação de insatisfação. “Não estou satisfeito com o que o cardápio eleitoral apresenta de opção, mas sou obrigado a ir comparecer. Faço o que então? Vou, mas não escolho nenhum candidato. Anulo ou aperto em branco e assim registro o meu descontentamento”, diz.

A doutoranda destaca, no entanto, que pesquisadores trabalham com a hipótese de que esse voto – branco ou nulo – não seja exclusivamente de protesto, especialmente em eleições presidenciais e, sim, um certo esquecimento do eleitor já que nessas eleições são cinco votos a serem digitados.

‘CRENDICES’

Tem quem acredite que o voto em branco é contabilizado para um dos candidatos e de que a partir de certa quantidade de votos nulos as eleições são anuladas, o que não é verdade.

Segundo Karol, essas fake news encontram eco especialmente naqueles que estão descontentes com o sistema eleitoral e buscam outros caminhos.

“A verdade é que a lei eleitoral e a própria Constituição de 1988 consideram eleitos os que alcançam a maioria dos votos válidos. Portanto, ainda que se tenha uma avalanche de votos brancos e nulos, a eleição não será anulada pois esses votos não são contabilizados”, conclui.

Eles sempre existiram?

No Brasil, tivemos uma evolução grande em relação ao voto. Evolução essa que vai desde o processo de colonização, passando pelo Império, República Velha e Nova República.

Nesses períodos, muitas alterações foram feitas e a principal foi o advento da constituição cidadã que tornou o voto no Brasil de caráter universal e secreto. Segundo Karol Cavalcante, doutoranda em Ciência Política na Unicamp, na Nova República o voto em branco na cédula era contabilizado quando o eleitor não marcava em nenhuma das opções.

“Com o advento da urna eletrônica, uma única tecla foi inserida para que o eleitor pudesse votar em branco. No entanto, até 1997, os votos brancos eram considerados na totalização, o que não acontece, atualmente” explica.

Já o voto nulo não era considerado válido até a Constituição de 1988. Antes desse período ele já existia, mas não era contabilizado, funcionava como um “voto de protesto”.

“O eleitor precisa estar consciente que, ao anular o voto ou votar em branco, estará, na prática, se abstendo do direito de escolher seus representantes, pois, em ambos os casos, esses votos não são considerados na totalização. Portanto, votar branco ou nulo é não participar da escolha dos eleitos”, enfatiza Karol.