Votação pela manhã tem ritmo tranquilo em Americana e problemas em Santa Bárbara

Apenas duas seções registraram filas de 20 a 30 minutos em Americana, ao contrário do que aconteceu no 1º turno

Os eleitores que foram votar durante a manhã no 2º turno das eleições federais e estaduais, neste domingo (30), em Americana, encontraram as seções vazias, diferentemente do que aconteceu no 1º turno, quando foram relatadas filas de até uma hora.

Em Santa Bárbara d’Oeste, algumas urnas precisaram ser trocadas, mas a votação também foi tranquila no período da manhã.

Votação foi tranquila na manhã deste domingo em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A reportagem do LIBERAL visitou os três principais locais de votação na Zona 384: a Escola T´écnica Estadual Americana (Polivalente), a FAM (Faculdade de Americana) e o Ciep Profª Oniva de Moura Brizola, no Zanaga. Em todas, o ritmo foi tranquilo e a biometria funcionou sem problemas. Apenas quatro urnas precisaram ser reiniciadas.

As únicas seções que registraram filas maiores foram as 001 e 208, ambas no Polivalente. Segundo os relatos colhidos de eleitores, a demora era de cerca de 25 a 30 minutos.

“O único momento que tivemos mais filas foi no período da manhã, por volta das 8h, quando abriram as seções. Mas as votações foram mais rápidas porque, diferentemente do primeiro turno, são menos cargos a serem votados”, contou a coordenadora do Ciep do Zanaga, Denise Marciano.

Algumas seções tiveram filas de até 30 minutos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O mesmo relatou Sueli Somaio, de 52 anos, que votou na seção 003 do Polivalente. “Quando eu cheguei, deu a impressão de que o ritmo da fila estava lento, mas demorei uns 3 minutinhos. Não teve confusão nenhuma, tudo tranquilo.”

A maioria dos eleitores era formada por idosos e adultos de 30 a 40 anos. No período da tarde, após o horário de almoço, é comum os jovens irem às seções em maior número.

Votação na FAM também ocorreu sem problemas durante a manhã – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

URNAS TROCADAS

Embora o ritmo também tenha sido tranquilo em Santa Bárbara d’Oeste, sem grandes filas para os eleitores, algumas seções enfrentaram problemas técnicos.

Ao todo, quatro urnas foram trocadas: três delas por problemas no terminal do mesário, nas seções 264 (Escola Guiomar Dias da Silva, no Planalto do Sol), 269 (Escola José Gabriel de Oliveira, no Centro) e 356 (Escola Maria de Lourdes Maia Frota, no Angelo Giubina); e uma por falhas na leitura das biometrias, na seção 23 (Escola Coronel Luiz Alves, na Vl. Siqueira Campos).

Outras duas ocorrências foram registradas. Na seção 167, da Escola Darci Aparecida Materazzo, no Jardim Santa Rita de Cássia, a urna apresentou problemas no hardware de transmissão dos votos, necessitando de substituição de um chip.

Por fim, na seção 378, da Escola Sonia Aparecida Battaglia Cardoso, no Jd. Pérola, teve um atolamento na impressora – o que atrasou a votação em cerca de 15 minutos.