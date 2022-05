Voluntariado: você fala, eles escutam!

“Escuta Cuidadora” é o novo projeto de um veterano do voluntariado que acredita no poder da mudança

Aos 51 anos, o gestor público, escritor e psicanalista Mario Eduardo Paes acumula histórias no voluntariado regional. Mesmo tendo uma paixão por ajudar pessoas desde quando “se conhece por gente”, foi no projeto Hospitalhaços que deixou seu maior legado, afinal, além do trabalho em campo, vestido de palhaço visitando hospitais de Campinas e região, ele também chegou a ser CEO durante quase uma década.

Apaixonado pela causa, a trajetória de Mario no projeto durou quase 18 anos. “Trabalhei e aprendi muito nessa época. Montei, estruturei e coordenei muitas equipes de trabalho, e nesse projeto tive a oportunidade de colocar meus conhecimentos como gestor em prática. Tanto, que o Hospitalhaços chegou a se tornar a maior ONG (Organização Não Governamental) de Humanização Hospitalar do Brasil, estando presente em 31 hospitais, em mais de 20 cidades e com uma quantidade enorme de voluntários. Por tudo isso, fui muito feliz lá”, pontua.

Mario Eduardo, idealizador do projeto “Escuta Cuidadora”, faz questão de ressaltar a importância de cuidar da saúde mental – Foto: Divulgação

Adepto da ideia de que trabalho voluntário, nada mais é do que a prática da própria humanidade, Mario acredita que a ação ajuda mais quem faz. “Pode até parecer clichê, porém, é a realidade, afinal, se você está dando alguma coisa ao próximo, é sinal de que você tem algo para doar. Isso tem a ver com o ciclo da abundância, então, não importa qual o trabalho que toque seu coração, faça!”.

Novos Rumos

Quando deixou o projeto em 2018, Mario passou por algumas decepções que acabaram o conduzindo para o estudo da Psicanálise. “Decidi estudar mais profundamente o comportamento humano, assim, fiz vários cursos, de PNL à hipnose, até chegar na Psicanálise”.

Inquieto, assim que se formou psicanalista em 2021, o profissional sentiu o desejo de atuar, contudo, notou que os colegas de curso tinham muita insegurança em dar o start na profissão. Essa situação lhe rendeu a ideia de criar um grupo de estudos, o que posteriormente daria origem ao seu novo projeto, nomeado de “Escuta Cuidadora”, voltado para pessoas que não possam pagar por serviços em prol da saúde mental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Escuta Cuidadora

De acordo com Mario, basicamente, o projeto possui três objetivos principais, tendo como pilar a conscientização sobre a importância de cuidar da saúde emocional. Sendo assim, a ação abre espaço para atender voluntariamente pessoas de todo o Brasil que desejam fazer terapia, porém, por questões socioeconômicas não tenham condições de pagar pelo tratamento. Além disso, visa oportunizar aos novos profissionais da psicanálise a possibilidade de começar a atender, além de gerar uma troca de experiências para torná-los profissionais mais capacitados.

“Nós unimos pessoas que querem ajudar com as pessoas que precisam de ajuda, e assim criamos essa corrente do bem “, afirma. Atualmente, a iniciativa está atendendo voluntariamente 44 pessoas e conta com a ajuda de 20 profissionais, contudo, a ideia é ampliar. “Estamos em busca de mais psicanalistas que queiram se voluntariar, para assim podermos oferecer ajuda para mais pessoas. Hoje no site (www.escutacuidadora.com.br), já temos uma lista de espera”.

Entre outros pontos, Mario ressalta a importância de desmistificar as questões relacionadas à saúde mental, que segundo ele, ainda hoje sofrem preconceitos. “Tem gente que fala que é perda de tempo, já outros dizem que é coisa de louco, enfim, é muita falta de informação, portanto, temos a missão de abordar esse assunto”, finaliza.