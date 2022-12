Volume de chuva em dezembro supera média dos últimos 30 anos na RPT

Tempestades causaram várias enchentes que prejudicaram as cidades da região ao longo do mês

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) superaram a média de chuvas do mês de dezembro dos últimos 30 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) e pelo IAC (Instituto Agronômico), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

De acordo com as informações, entre 1º e 29 de dezembro, choveu 214 milímetros em Americana. A média das últimas três décadas é de 190 mm. Por sua vez, Nova Odessa, com 226 mm, e Santa Bárbara d’Oeste, com 231 mm, também superaram suas médias, de 188 mm e 190 mm, respectivamente.

Jardim São Jorge, em Nova Odessa, foi bastante afetado pelas chuvas deste mês; ruas foram limpas ontem – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Sumaré, o Jardim Basilicata novamente teve problemas com as enchentes. A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta quinta e conversou com moradores da região. Uma igreja evangélica estava completamente suja de barro. Caixas de som e móveis foram atingidos pela água, que chegou a um metro de altura.

A costureira Ivonete Rodrigues dos Santos, 60, que mora na Rua do Mogno, teve que colocar colchão, armários e roupas em cima de cadeiras. Porém, a geladeira, o sofá e os guarda-roupas foram prejudicados.

“Dá uma tristeza muito grande. De que jeito você comemora o ano novo agora? E o pior é que a prefeitura não vem perguntar se eu preciso de móveis, de comida, de alguma coisa. A sensação é de abandono”, disse.

Ela e o vizinho João Ferreira do Rio, 68, gravaram vídeos da enchente. Nas imagens, as ruas que ficam ao redor do Ribeirão Quilombo estavam completamente submersas. “Parecia que um rio estava entrando dentro de casa”, lamentou João.

A reportagem do LIBERAL procurou a Prefeitura de Sumaré, mas não obteve resposta. Para ajudar os moradores do Basilicata, o pastor Ronaldo Nascimento vem recebendo e distribuindo doações. Os interessados podem entrar em contato pelo (19) 98999-2848.

Problemas

O transbordamento do Quilombo também afetou outras cidades da região. Em Nova Odessa, as casas de 37 famílias dos Jardins São Jorge, Flórida e Vila Azenha foram atingidas. As ruas foram limpas na manhã desta quinta. Já em Americana, o Campo do Torino, no prolongamento da Avenida dos Bandeirantes, ficou completamente alagado.

Réveillon continuará com precipitações

O réveillon deverá ser marcado por chuvas na RPT (Região do Polo Têxtil), de acordo com previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) e do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp. A probabilidade de precipitações nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro é de 90%.

Para a véspera e o dia de ano novo, a máxima prevista é de 29°C, enquanto a mínima de 19°C.

Para esses dias, o Cepagri alerta para pancadas de chuva e temporais típicos desta época do ano, no fim da tarde, especialmente amanhã. No entanto, as chuvas mais persistentes deverão ser registradas na primeira semana de 2023.

O clima no início do ano será chuvoso. De 2 a 6 de janeiro, a previsão ainda estipula 90% de chances de precipitações, com temperaturas mínimas variando entre 19°C e 21°C, enquanto a máxima prevista gira em torno de 29°C e 30°C na região.

Isso é consequência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que faz com que haja uma grande concentração de nuvens e chuvas.

“Ela (Zona de Convergência do Atlântico Sul) é bem comum no verão e tem uma atuação principalmente no mês de janeiro, e agora veio concentrada com maior intensidade na nossa região. É isso que está mantendo a nebulosidade elevada e as chuvas frequentes”, explica a meteorologista Ana Ávila, do Cepagri.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Diego Juliani.