Você sabe como funciona um mandato coletivo?

A prática existe há anos, mas estas são as primeiras eleições em que o mandato coletivo pode aparecer na campanha, conforme decisão do TSE

A uma semana do primeiro turno das eleições 2022, em 2 de outubro, o Liberal Explica traz informações sobre um tipo de candidatura que tem chamado atenção nos horários eleitorais. Trata-se do mandato coletivo. Apesar de existir há anos, é a primeira vez que pode aparecer na campanha, segundo resolução aprovada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro do ano passado.

Especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, Alexandre Rollo explica que o mandato coletivo é um grupo de pessoas que se unem para o lançamento de uma candidatura compartilhada entre dois ou mais integrantes que, em tese, fizeram campanha juntos e custearam, também coletivamente, todas as despesas.

É o caso da candidatura coletiva “Jesus e Mandato Popular”, do PCdoB, que tem como um dos cocandidatos o arquiteto Vitor Chinaglia Junior, de Americana. De acordo com ele, o mandato nasceu para fazer frente às candidaturas de pessoas que têm mais recursos. “Como somos do movimento de moradias, resolvemos lançar uma candidatura que focasse mais na questão da moradia e da igualdade racial”, diz em entrevista ao LIBERAL.

Assembleias Legislativas, como a de SP, concentram a maioria das candidaturas – Foto: Alesp / DIvulgação

O mandado do qual o arquiteto participa é formado por nove cocandidatos de diferentes cidades, entre elas Suzano, Ribeirão Preto, Jardinópolis e São Paulo. Caso eleito, apenas o “candidato oficial” do mandato coletivo terá os direitos de um parlamentar.

Ele será uma espécie de porta-voz das demais pessoas que integram o grupo. “A candidatura é uma só, o nome na urna será de um só e a fotografia será de uma só pessoa. Mas o exercício do mandato propriamente dito, em caso de vitória, poderá ser compartilhado entre duas ou mais pessoas”, explica Alexandre Rollo.

Vitor Chinaglia Junior, arquiteto de Americana e cocandidato de mandato coletivo – Foto:

Para o arquiteto de Americana, esse modelo de candidatura, ao contrário do que pode parecer por envolver várias pessoas, facilita e agiliza a tomada de decisões. “Cada um dos cocandidatos será embaixador na sua região, então poderemos levar demandas que talvez uma pessoa só eleita não conseguiria fazer”, destaca.

Na prática

Especialista em Direito e Processo Constitucional pelo IDP (Instituto de Direito Público), Antonio Carlos Freitas diz que um candidato individual promove sua candidatura como se fosse de um coletivo. E esse coletivo de pessoas começa a se proclamar como uma espécie de codeputado.

“É apenas um fenômeno prático de um grupo que se coloca mais protagonista no processo político, não desejando se limitar à condição de apoiador, eleitor, simpatizante, entusiasta ou participante de nenhum mandato. Mas, também, se autodenominar codeputado”.

Direitos do parlamentar

A atuação parlamentar em cada casa legislativa é exercida por uma só pessoa. Cada estado, por exemplo, tem um número determinado de deputados federais. Essa quantidade não se altera em caso de mandato coletivo, afirma Alexandre Rollo, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo.

“Quem vota no parlamento é o ‘candidato oficial’. Quem tem direito a voz e voto no parlamento é o ‘candidato oficial’. O candidato é uma só pessoa. As condições de elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade são aferidas em relação ao ‘candidato oficial’. Não existe candidatura coletiva”.

Candidatura x Constituição

O mandato coletivo não está amparado nem pela Constituição nem pela lei das eleições. O que há, segundo os especialistas consultados pelo LIBERAL, é um artigo na resolução 23.609, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que permite que o “candidato oficial” concorra com o nome pelo qual se identifica individualmente, acrescido da designação do grupo ou coletivo social que apoia sua candidatura.

Para o especialista em Direito e Processo Constitucional pelo IDP (Instituto de Direito Público), Antonio Carlos Freitas, o mandato coletivo é um contrassenso. “Uma verdadeira desvirtuação da democracia representativa. Ela não faz sentido com a construção do nosso regime democrático nem com a Constituição Federal”.

Regularização

Mesmo operando na informalidade, a candidatura coletiva pode ser regulada por meio de acordos internos. O parlamentar e os coparlamentares assinam contratos em cartório ou estatutos que orientam a campanha eleitoral, a divisão dos salários e do gabinete e o cumprimento do mandato.

Neste ano, segundo estatísticas do TSE, foram registradas 213 candidaturas no formato de mandado coletivo. Do total, 64% são para deputados estaduais ou distritais, 34% para deputados federais e 2% para o Senado.